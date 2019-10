 KKTC Başbakanı Tatar, uçak kazasının olduğu bölgede inceleme yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait düşen eğitim uçağı ve uçakta bulunan 2 kişinin ölümünün ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, uçak kazasının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. .

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, uçak kazasının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Ayrıca, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da kaza yerinde açıklamada bulundu. Kazanın nedeninin henüz belli olmadığını belirten Uluçay, bu konuda uzmanların çalışma yapacağını duyurdu. Uluçay, ?Çok üzücü bir kaza. Hepimizin başı sağ olsun? dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, kazanın sebebinin yarın Türkiye?den gelecek uzmanlarla anlaşılacağını kaydederek, ?Son derece üzücü bir olay iki havacımızı maalesef kaybettik. Olayın öğle saatlerinde bir eğitim uçuşu esnasında olduğu bilgisini aldık. Görgü tanığı yok, yarın sabah Türkiye Sivil Havacılık?tan Kaza Kırım Ekibi burada olacak. Kazanın ne sebeple ve nasıl olduğuna dair detaylı bilgiyi almış olacağız. Düşen yeni bir uçaktı, yaklaşık üç hafta önce Hava Sporları Federasyonuna katıldı. Serkan uzun yıllardır pilotluk yapan hepimizin tanıdığı tecrübeli bir arkadaşımız. Hakan ise uzun yıllar İzmir Alaçatı?da uçuş eğitmenliği yapmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla her iki pilotumuz da son derece tecrübeliydi, hava şartları da gördüğümüz kadarıyla bir etken değil. Zaten bu uçaklar motor dursa dahi süzülebilme özelliği var. Yarın kaza kırımın gelmesi ile bilgiye ulaşacağız. Şu anda ne dense yanlış olur çünkü her şey ham. Gelecek olan ekibin yapacağı çalışma çok önemli. Kaza yeri şu anda güvenlik altına alınarak kapatıldı. Taçengo dediğimiz bir eğitim yapılıyordu. Görgü tanığı olmadığı için nasıl olduğunu bilemiyoruz. Bu gibi uçuşlar kuleye bildirilmez, uçuş planı aktarılır ancak bu alanda egzersiz yapıldığı için her adım bize telsizle bildirilmez diye konşutu.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ta, kazanın nasıl olduğunun hala belli olmadığını kaydetti. Öztaş, pilotların yarım saatlik bir uçuşa çıktığını ve uçağın pistin çok yakınına düştüğünü söyledi. Öztaş, yurt dışından uzmanların beklendiğini bildirdi.