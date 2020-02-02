KKTC Bakanlar Kurulu, 5 şehidin mezarının açılmasına karar verdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde şehit mezarlarının karışması üzerine; 5 şehit mezarının açılmasına karar verdi.Ada'da, Kayıp Şahıslar Komitesi, bir yıl önce Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliği'nde kazılara başladı. Kazılar sırasında iki mezarın toplu mezar olduğu ortaya çıktı. Toplu mezarlarda kemikleri bulunan şehitlerin, şehitlikte ayrı mezarları da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Tekke Bahçesi'ne defnedilen 44 şehidin mezarının yeniden açılmasını ve kimliklerinin yeniden belirlenmesini istedi.Şehit Aileleri Derneği ile ailelerinin isteği üzerine KKTC Bakanlar Kurulu harekete geçti. KKTC Bakanlar Kurulu da ilk etapta 5 şehide ait mezarın açılmasına karar verdi. Bakanlar Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanması sonrasında, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde mezarlar açılacak. Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, "Bakanlar Kurulu'na sunulan önerge onaylandı ve 5 şehide ait mezarların açılması kararı alındı" dedi.BABASININ MEZARINDA KİM VAR?Konunun gündeme getirilmesi ile ilgili olarak Demirören Medya'nın desteğinin çok olduğunu ifade eden Benan, "Kıbrıs'tan Demirören Medya'ya çok teşekkür ediyoruz. Yaşananlarla ilgili olarak ilk günden itibaren yanımızda oldu. Sesimizi gerek Kıbrıs'ta gerekse Anavatan Türkiye'de duyurmuştur" diye konuştu.Açılacak mezarlardan biri de Şehit Ecvet Yusuf'a ait. Şehit Ecvet Yusuf'un da açılan mezarda kemikleri çıkmıştı. Ecvet Yusuf'un kızı Nilgün Ecvet Orhon, "Çok üzüldük. Hala kabullenmiş değiliz. 45 yıl boyunca babamla hiç bağımı koparmadım. Hep babama gittim mutlu günlerimde, kötü günlerimde. Her saat onunla sohbete gittim. Ama 45 yıl boyunca ben babamın olmadığı mezara gitmişim. Babam ise başka mezardaymış" dedi.NE OLMUŞTU?Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi, bir yıl önce Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliği'nde kazılara başladı. Kazılar sırasında iki mezarın toplu mezar olduğu ortaya çıktı. Toplu mezarlarda kemikleri bulunan şehitlerin, şehitlikte ayrı mezarları da olduğu belirlendi. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ve şehit aileleri mezarların açılması çağrısı yaptı.