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K.Kore liderinin üvey kardeşinin ölüm nedeni belirsizliğini koruyor

Ersin Arslan / Stockholm, 21 Şubat () - Malezya'da geçen hafta öldürülen Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Malezya yetkilileri, cesedi sahiplenen hiç kimse olmaması nedeniyle kesin kimlik belirlemesi de yapılamadığını...

K.Kore liderinin üvey kardeşinin ölüm nedeni belirsizliğini koruyor

Ersin Arslan / Stockholm, 21 Şubat () - Malezya'da geçen hafta öldürülen Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

Malezya yetkilileri, cesedi sahiplenen hiç kimse olmaması nedeniyle kesin kimlik belirlemesi de yapılamadığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam, 14 Şubat günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında öldürülmüştü. Kimlik belirlemesi yapılmamasına karşın, Malezya başbakan yardımcısı, ölen kişinin Kim Jong Nam olduğunu doğrulamıştı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Malezya hükümeti aleyhinde suçlamalarda bulunan Kuzey Kore Büyükelçisi Kang Chol'dan açıklama talep edildiği belirtildi.

Kuzey Kore Büyükelçisi, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, kendilerine düşman dış güçlerle Malezya hükümetinin işbirliği yaptığını söylemiş, havalimanında öldürülen Kim Kong-nam'ın cesedinin derhal kendilerine teslim edilmesini istemişti.

Malezyalı yetkililer ise, şüpheli ölüm olayının kendi topraklarında gerçekleştiğini ve hükümetin soruşturma yükümlülüğü bulunduğunu ifade etmişti.

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