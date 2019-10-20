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Kızılay'dan Tel Abyad'a insani yardım
'BARIŞ Pınarı Harekatı' bölgesinde yer alan, Suriye'nin Tel Abyad kentine, birkaç gün önce ilk insani yardım malzemelerini ulaştıran Türk Kızılayı'nca ikinci kez insani yardım malzemesi dağıtıldı. Türk Kızılayı Genel Başkanı...
DIŞ HABERLER 20.10.2019, 16:37
'BARIŞ Pınarı Harekatı' bölgesinde yer alan, Suriye'nin Tel Abyad kentine, birkaç gün önce ilk insani yardım malzemelerini ulaştıran Türk Kızılayı'nca ikinci kez insani yardım malzemesi dağıtıldı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da eşlik ettiği insani yardım operasyonu kapsamında, yaklaşık 2 bin kişiye gıda ve hijyen malzemesi, ekmek ve battaniye dağıtıldı. Terör mağduru Tel Abyad halkı ile ihtiyaçları hakkında konuşan Kerem Kınık, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği sağlık tesislerinde de incelemelerde bulundu. Tel Abyad ve Resulayn şehirlerinde, toplam 3 yardım operasyonunda, yaklaşık 10 bin kişinin gıda ve hijyen malzemesi ile diğer ihtiyaçları karşılandı. Türk Kızılayı'nın terörden arındırılan bölgelere yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceği belirtildi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da eşlik ettiği insani yardım operasyonu kapsamında, yaklaşık 2 bin kişiye gıda ve hijyen malzemesi, ekmek ve battaniye dağıtıldı. Terör mağduru Tel Abyad halkı ile ihtiyaçları hakkında konuşan Kerem Kınık, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği sağlık tesislerinde de incelemelerde bulundu. Tel Abyad ve Resulayn şehirlerinde, toplam 3 yardım operasyonunda, yaklaşık 10 bin kişinin gıda ve hijyen malzemesi ile diğer ihtiyaçları karşılandı. Türk Kızılayı'nın terörden arındırılan bölgelere yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceği belirtildi.
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