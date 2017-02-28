Kızıl medcezir Selanik körfezini kırmızıya boyadı

Io Chokona / Atina, 28 Şubat () – Kızıl medcezir olarak adlandırılan büyük kırmızı deniz lekeleri Selanik sahillerine vurdu. Selanik Aristoteleio Üniversitesi’nin Kimya Bölümü profesörü Konstantinos Fytianos, bu doğa olayının fitoplankton kategorisine ait, fotosentez yapan tek hücreli organizmaların hızla gelişmesinden meydana geldiğini açıkladı.

Yılda iki kez gerçekleşiyor

“İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez bizi ziyaret ederler ve iki üç hafta kalırlar” diyen profesör bu olayın Thermaikos Körfezi’nde ilk kez 1988’de göründüğünü söyledi. Balık avını etkileyen doğa olayı, kötü kokusu ve endişe uyandıran rengi yüzünden sahilde yürüyüşü imkânsız kılıyor.