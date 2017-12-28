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Kızıl Haç Almanya: Kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık () – Almanya Kızıl Haç’ın (DRK) kayıp arama birimi 2017 yılında 2,700 sığınmacının kayıp olarak kayıtlara geçtiğini, kayıp sığınmacıların arasında birçok çocuk da olduğunu açıkladı. Die...

Kızıl Haç Almanya: Kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık () – Almanya Kızıl Haç’ın (DRK) kayıp arama birimi 2017 yılında 2,700 sığınmacının kayıp olarak kayıtlara geçtiğini, kayıp sığınmacıların arasında birçok çocuk da olduğunu açıkladı.
Die Welt gazetesinin haberine göre, kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlara göre belirlenen bu sayılar 2014 yılına göre neredeyse üç katına yükseldi.
Ocak ayından Aralık ortasına kadar toplam 2,700 arama başvurusu yapıldığını belirten DRK, kayıp ihbarlarının daha önce 2,800 ihbarla rekor sığınmacı arama başvurusu yapılan 2016 yılına yaklaşıldığını belirtti.
Hristiyan Sosyalist Birliği’ndeki görevinden ayrılıp DRK’da göreve başlayan yeni DRK Başkanı Gerda Hasselfeld, “Herşeyden önce ailesini arayan çocuk yaştaki sığınmacıların ya da çocuklarını arayan sığınmacı ailelerin sayısındaki bu artış çok korkutucu” dedi.
Bu yıl kayıp olan çocuk sığınmacıların sayısının bin olduğunu ve geçtiğimiz yıla göre değişmediğini vurgulayan Hasselfeld, bu sayının Almanya’ya 2016’ya göre çok daha az sığınmacı girişi olduğu halde aynı kaldığına dikkat çekti.
70 yılı aşkın bir süredir ihtilaflı bölgelerdeki kayıp kişileri arama faaliyetleri yürüten birime her yıl sekiz bin kayıp başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

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