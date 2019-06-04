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Kırmızı Göl'de içinde insan kemiklerin olduğu bir bavul daha bulundu

Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın iki çocuk ve beş kadın öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak, kurbanlarından 6'ncısının cesedi de bavulla 'Kırmızı Göl'e atılmış bir şekilde...

Kırmızı Göl'de içinde insan kemiklerin olduğu bir bavul daha bulundu
Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın iki çocuk ve beş kadın öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak, kurbanlarından 6'ncısının cesedi de bavulla 'Kırmızı Göl'e atılmış bir şekilde bulundu. 

Yaklaşık bir aydır 'Kırmızı Göl'de devam eden çalışmalar bugün sonuç verdi. Rum uzman ekipleri 'Kırmızı Göl'de bir bavul daha tespit etti. Bavul özel bir çalışma ile dışarı çıkarıldı.

'İŞKENCE YAPTI, ÖLDÜRDÜ'

'Kırmızı Göl'de bulunan bavulun içerisinde bulunan çürümüş cesedin 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu düşünülüyor. 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius'in cesedi ise hala kayıp. Bavulun içerisinde, tuğla parçaları olduğu, kadının da işkence gördüğü belirlendi.

'BÖYLE BİR ZULÜM GÖRMEDİM'

Olay yerinde açıklama yapan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, kariyerinde bu tür zulümlerle hiç karşılaşmadığını söyledi. Mihalidis, cesedin bulunması sırasında da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e bilgi verdi.

Mihalidis, daha önceki açıklamalarında da, "Kurbanların ailelerinden samimi şekilde büyük bir özür diliyorum. Üzüntülerimi ve öfkemi ifade etmek istiyorum. Savunmasız ve masum ruhları korumakta başarısız olduk" demişti.

Birlikte olduğu kadınların önce boynunu kıran 'seri katil' Rum Subayı, polise verdiği ifadesinde, "Kadınları boğdukça kendimi iyi hissettim, tekrar yaptım. Tutuklanmasam yine yapardım" dedimişti.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde ortaya çıkan seri cinayetler sonrasında Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou görevinden istifa etmişti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de; Polis Genel Müdürü Müdürü Zacharias’i görevden almıştı.

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