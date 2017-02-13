Kırımoğlu: Putin, bana işbirliği teklif etti

Deniz Berktay, Kiev, 13 Şubat () - Kırım Tatarları'nın manevi lideri ve Kırım Tatar Milli Meclisi eski Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya'nın bundan yaklaşık üç yıl önce Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinden kısa bir süre önce Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon konuşmasında Putin'in kendisine, Rusya yönetimiyle işbirliği teklifinde bulunduğunu söyledi. Kırımoğlu, Ukrayna'daki Apostrof dergisine verdiği demeçte, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden kısa bir süre önce Putin'le yaptığı telefon konuşmasında Putin'in kendisine, Rusya yönetiminin Kırım Tatarları'nın hayatını iyileştirme ve ulusal kültürlerini koruma konusunda Ukrayna yönetiminin 23 yıldır yapmadıklarını birkaç günde yapacağını vaadettiğini belirtti. Kırımoğlu, buna karşılık kendisinin, Kırım Tatarları'nın yaşadıkları sorunların Rusya'dan kaynaklandığı ve Rusya yönetiminin bu tür görüşmeleri doğrudan doğruya Ukrayna yönetimiyle yapması ve Kırım'dan askerlerini çekmesi gerektiği yanıtını verdiğini söyledi. Putin'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ihtilal yapanları “faşistler, haydutlar” diye tanımladığını söyleyen Kırımoğlu, “Putin bunu ülke içinde kendi kamuoyuna söylese neyse. Fakat benim gibi Kiev'deki ihtilalin içinden gelen birisine oradakilerin haydut olduğunu söylemesi, saçmalıktır”, diye konuştu. Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırım politikalarının yavaş fakat somut biçimde geliştiğini ifade eden Kırımoğlu, “Rusya, ya Kırım'ı iade etmek zorunda kalacak ya da tamamen dağılacaktır” dedi. Ukrayna'da 2014 yılının şubat ayında Batı yanlısı kesimlerin ihtilal yapmasının ardından Rusya, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki Rus yanlısı grupları desteklemiş ve burada düzenlenen bir referandumu gerekçe göstererek, 2014 yılının Mart ayında Kırım'ı ilhak etmişti. Kırım'ın yerli halkı olan ve Kırım'ın nüfusun yüzde 14'ünü oluşturan Kırım Tatarları, o dönemden beri, Rusya yönetimiyle sorun yaşıyor.