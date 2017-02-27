"Kırımlılar, Poroşenko’nun ilgisini reddedecektir"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () - Rus senatör Aleksey Puşkov, herkesin Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko’nun Donetsk ile nasıl ilgilendiğinin farkında olduğunu, Kırım’ın bu tür bir desteğe ihtiyacı olmadığını bildirdi.

Puşkov sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Herkes Poroşenko’nun Donetsk ile nasıl ilgilendiğini hatırlıyor. Şimdi ise Kırım’a destek sağlayacağına dair söz veriyor. Onlar tabi ki bunu reddederler” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Kiev’in Kırım’daki vatandaşları desteksiz bırakmayacağını belirtti.