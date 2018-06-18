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"Kırım yaptırımları" bir yıl daha uzatıldı

Umida Achilova / İstanbul, 18 Haziran () – Avrupa Birliği, Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzattı. Karar AB yüksek siyasi organı, Avrupa Konseyi tarafından alındı. Kırım ve Sivastopol...

"Kırım yaptırımları" bir yıl daha uzatıldı

Umida Achilova / İstanbul, 18 Haziran () – Avrupa Birliği, Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzattı. Karar AB yüksek siyasi organı, Avrupa Konseyi tarafından alındı.
Kırım ve Sivastopol ile ilgili yaptırımlar tartışılmadan uzatıldı ve AB temsilcilerinin daha önceden kararlaştırdığı karar onaylandı. Business FM haberine göre, AB tarafından yapılan bu tür uzatmalar rutinleşti.
AB, Kırım ve Sivastopol yaptırımlarını 2014’te, yarımadadaki referandumdan kısa bir süre sonra uyguladı. Yaptırımlar kapsamına: Kırım mallarının Avrupa’ya ithalatı, Kırım’da Avrupalı yatırımlar, yarımadanın turizm organizasyonuna katılımı (özellikle Avrupa gemi seferlerinin Kırım limanlarına ziyaretleri), ulaşım, iletişim ve enerji alanlarında dahil olmak üzere Kırım'a belirli mal ve teknolojilerin tedarik edilmesi giriyor.
Aynı dönemde, ABD ve diğer Batı ülkeleri de benzer yaptırımlar uyguladı. Yarımadada birkaç ay boyunca Visa ve Mastercard hizmeti çalışmadı.
Kırım’a yönelik yaptırımlardan başka da, Batı’nın başta Rus seçkinleri olmak üzere, belirli Rus vatandaşlarına yönelik vize ve ekonomik kısıtlamalar ile Rusya ekonomisinin savunma, enerji ve finans sektörlerinden devlete ait şirketlere karşı sektörel yaptırımları da yer alıyor.

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