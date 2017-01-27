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Kırım Tatarlarından Başbakan’ın sözlerine yanıt geldi

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu'ndan, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın konuşması esnasında kullandığı bir deyişle ilgili olarak basın açıklaması yayınlandı. Basın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Sayın Başbakan’ın...

Kırım Tatarlarından Başbakan’ın sözlerine yanıt geldi
Kırım Tatar Teşkilatları Platformu'ndan, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın konuşması esnasında kullandığı bir deyişle ilgili olarak basın açıklaması yayınlandı. Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Sayın Başbakan’ın konuşmasında kullandığı deyiş hakkında

Kamuoyunun dikkatine,

Kırım Tatarları, 1475 Ahidnâmesi’ni takip eden üç buçuk asır boyunca Hanlıklarının işgal edildiği 1783 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm savaşlarında Türk ordusunun yanında omuz omuza savaşlar vermiş ve onlarca zafere birlikte imza atmışlardır.

Kırım Hanlığı’nın işgalinden sonra Rus zulüm ve baskısından Hak Topraklar adını verdiğimiz Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti topraklarına göç eden Kırım Tatarları, XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin bütün savaşlarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Savaşı’nda Türk ordusunda büyük Türk milletinin bir mensubu olarak şeref ve şanla savaşmış, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır.

Anadolu’yu Hak Toprak bilen Kırım Tatarları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne ve dahi geleceğinde devletinin ve milletinin hizmetinde, milletin birliğinin kaynaştırıcı unsuru ve devletin bekası için hizmetlerine devam edecektir. Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Kırım Tatarları için kaybedecek bir başka vatan asla olamaz.

Bu bağlamda, Sayın Başbakanın 16.08.2016 tarihli konuşmasında; Anadolu’nun Moğol istilasından sonra Osmanlı hâkimiyetine geçişini eleştiren bir deyiş olan “Tatarı gitti beteri geldi” cümlesini kullanması Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kırım Tatarları tarafından üzüntü ve kırgınlıkla karşılanmıştır.

Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Tatarlara yönelik bu gibi ifadeler yerine bugün Rusya işgali altında her gün insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçların mağdurları olan Kırım Tatarlarına destek cümlelerinin beyan edilmesini tüm siyasî liderlerden beklemekteyiz”

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