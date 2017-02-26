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Kırım Tatarları, deniz piyade birliği kuruyor

Kırım Tatarları'nın manevi lideri olarak kabul edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Eski Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçiren Rusya'ya karşı mücadele etmek...

Kırım Tatarları, deniz piyade birliği kuruyor
Kırım Tatarları'nın manevi lideri olarak kabul edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Eski Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçiren Rusya'ya karşı mücadele etmek isteyen Kırım Tatarı gönüllülerden oluşacak bir müfrezenin, Ukrayna Deniz Kuvvetleri bünyesinde deniz piyade birliği olarak görev yapacağını söyledi.

Kırımoğlu, Kiev'de katıldığı bir sempozyumda yaptığı konuşmada, kendisinin Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile prensipte vardığı anlaşma çerçevesinde, Kırım Tatar gönüllü müfrezesinin, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri olarak hizmet vermesine karar verildiğini belirtti. Kırım Tatarları'nın karacı asker yerine deniz piyadesi olması konusunda ise Kırımoğlu,“bu, hiç bizim istediğimiz şey değildi. Fakat galiba, başlangıç için böyle bir aşama olabilir”, diye konuştu.

Kırım Tatar Müfrezesi'nin ilk başta 250 kişi ile kurulmasının planlandığını belirten Kırımoğlu, bununla birlikte, kısa bir sürede müfrezedeki askerleri n sayısının artacağını tahmin ettiklerini, üstelik Kırım Tatar Müfrezesi'ne sadece Kırım Tatarları'nın değil, müfrezenin genel ilkelerini kabul eden her etnik gruptan gönüllünün katılmasının beklendiğini dile getirdi.

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