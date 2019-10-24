Kırım Tatar Lideri: Ukrayna yönetimindekiler, Rus tehdidine hazırlıklı değil

Kırım Tatarlarının temsilcis olarak kabul edilen Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Başkanı Rıfat Çubarov, Ukrayna'nın yeni yönetiminde pek çok kişinin, Kırım Sorunu ve Rusya'nın oluşturduğu tehdit konusunda bilinçli olmadığını söyledi.Çubarov, Rusya'nın bundan beş yıl önce, 2014 yılının Mart ayında ele geçirip ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki insan hakları ihlalleri konusunda düzenlenen bir basın toplantısında 'nın sorularını yanıtladı.Çubarov, Kırım Tatar liderlerinin, Ukrayna'da Volodimir Zelenski’nin cumhurbaşkanı olması ve onun partisinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi sonucunda oluşan yeni yönetime yönelik tavırları konusundaki soruya verdiği yanıtta, yeni yönetimde pek çok kişinin, Kırım Sorunu konusunda yeterince bilinçli olmadığını ifade etti. Yeni parlamentonun ve yeni cumhurbaşkanının göreve başlamalarının üzerinden henüz fazla zaman geçmediğini, bu nedenle derinlemesine değerlendirmelerde bulunmak için henüz erken olduğunu söyleyen Çubarov, diğer taraftan, yeni yönetimde pek çok kişinin, Kırım Sorunu konusunda bilinçli olmadıklarını dile getirdi. Çubarov, yeni yönetimdeki pek çok kişinin, Rusya'nın oluşturduğu tehdide karşı koymaya hazırlıklı durumda olmadığını ve Ukrayna’nın Kırım’da yeniden kontrolü sağlamasına yönelik izlenmesi gereken yol konusunda da bir fikrinin olmadığını söyledi."İSTANBUL'DAKİ OLAY, PROTOKOL GÖREVLİLERİNİN HATASIYDI"

'ya verdiği demeçte Kırım'dan Rusya Parlamentosu'na hukuka aykırı şekilde seçilen iki milletvekilinin iki hafta önce İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmesi konusuna da değinen Çubarov, bunun tamamen protokol görevlilerinin bir hatası olduğunu, yoksa Türk makamlarının bu kişileri bilerek kabul etmediklerini söyledi. Türkiye'de resmi düzeyde kabul edilen iki kişiden biri olan Nataliya Poklonskaya'nın, kendisinin Kırım'a girişini yasaklatan kişi olduğunu hatırlatan Çubarov, bu kişinin İstanbul'da Türk makamlarınca kabul edilmesinin kendisi açısından çok acı verici olduğunu, fakat bunun protokol görevlilerinin hatası sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca Çubarov, Türkiye'nin Karadeniz'de gerek Ukrayna'nın, gerekse Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne her zamanki gibi büyük önem verdiğini vurguladı.