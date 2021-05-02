Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınır çatışması

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle başlayan son yılların en büyük çatışması devam ediyor. Her iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğu çatışmalardan kaçan 10 binden fazla insan başka yerlere gönderildiler.

Kafkasların iki önemli ülkesi olan Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığı yerini yine şiddetli çatışmalara çevirdi. Geçtiğimiz Çarşamba günü, sınırdaki bir su kaynağına gözetim kamerası yerleştirilmesinden sonra başlayan çatışmalar halen sürüyor. Üç gün süren yoğun çatışmalar sonrası Kırgız ve Tacik taraflar, ateşkes ve askerlerin geri çekilmesi üzerine uzlaşsa da çatışmalar devam etti. Kırgızistan hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken Tacik tarafına dair verilerin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

TACİKLER SINIRI YİNE KAPATTILAR

İki ülke arasında en yoğun çatışmaların olduğu Batken ilçesinin Tört Köçö Köyü’nün Tacikler tarafından tekrar kapatıldığı ve sokaklara çakıl taşları döküldüğü belirtildi. Yine Kırgız-Tacik sınırına yakın yerlerde ise Tacikler tarafından askeri silahlar taburunun yerleşildiği kaydedildi. Sınır hizmetine göre şu anda durumlar daha gerginleştiği de gelen bilgiler arasında bulunuyor. Öte yandan sosyal medyalardaki haberlere göre Leylek ilçesinin Arka köyünde tekrar silah sesleri duyuluyor.

PUTİN ARABULUCU OLMAK İSTİYOR

Her iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğu çatışmalardan kaçan 10 binden fazla insan başka yerlere gönderildiler. SuperHaber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabulucu olmak istediği sıcak çatışmalardan çok çarpıcı görüntülere ulaştı. Görüntülerde çatışmaların yaşandığı yerlerdeki yanan evler ile çatışmaların yakın görüntüleri dikkat çekiyor.