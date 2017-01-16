İstanbul, 16 Ocak () - Kırgızistan'da, ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının, başkent Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşmesi sonucu 37 kişinin ölmesi üzerine "bir günlük ulusal yas" ilan edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev'in 17 Ocak Salı günü bir günlük yas ilan ettiği duyuruldu. Resmi ziyaret için Çin'e hareket eden Cumhurbaşkanı Atambayev, ziyaretini iptal ederek başkente döndü.
Kırgızistan'da yarın için bir günlük ulusal yas ilan edildi
İstanbul, 16 Ocak () - Kırgızistan'da, ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının, başkent Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşmesi sonucu 37 kişinin ölmesi üzerine "bir günlük ulusal yas"...
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:14
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