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Kırgız yetkililer Reina’ya saldıran teröristin uyruğunu araştırıyor

İstanbul, 2 Ocak () – Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının failinin bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğuna dair medyada çıkan haberleri incelediğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı...

Kırgız yetkililer Reina’ya saldıran teröristin uyruğunu araştırıyor

İstanbul, 2 Ocak () – Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının failinin bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğuna dair medyada çıkan haberleri incelediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aiymkan Kulukeyeva, “İstanbul’daki elçimize bu konuyu incelemsini bildirdik. İlk bilgilere göre bu bilgi şüpheli; ancak, ne olursa olsun bunu araştırıyoruz” dedi.
Türkiye'de medyaya yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan bir yetkili, görevlilerin 39 kişiyi öldüren teröristin Orta Asyalı olduğunu belirlediğini ve failin Özbek ya da Kırgız uyruklu olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

 

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