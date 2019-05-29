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Kiracısını 'tecavüzle' tehdit etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde 32 yaşındaki Mesut T., kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay 15 Mayıs'ta Bahriyeli Sokak'ta bulunan Big Mama adlı...

Kiracısını 'tecavüzle' tehdit etti
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde 32 yaşındaki Mesut T., kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay 15 Mayıs'ta Bahriyeli Sokak'ta bulunan Big Mama adlı restorantta meydana geldi. Ada'da üniversite öğrencisi de olan Mesut T., kiracısı olan 26 yaşındaki E.B. ile elektrik borcu nedeniyle tartıştı. Tahtacı, E.B.'den elektrik borçlarını ödemediği için dükkanı boşaltmasını istedi.

E.B. de buna karşı çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Polis tutanaklarına giren ifadeye göre Tahtacı, E.B.'yi, "Sen bu dükkandan çıkmazsan, seni de, dükkanı da yakarım. Sana tecavüz ederim" diye tehdit etti.

E.B. de, Gazimağusa polisine giderek dükkan sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mesut T., Gazimağusa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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