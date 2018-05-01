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Kim Jong Un Trump ile Panmunjom’da görüşme için ikna oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’u, ABD Başkanı Donald Turmp ile iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölge Panmunjom'da görüşmeleri için ikna etti. Güney...

Kim Jong Un Trump ile Panmunjom’da görüşme için ikna oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’u, ABD Başkanı Donald Turmp ile iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölge Panmunjom'da görüşmeleri için ikna etti.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney ve Kuzey Kore’yi ayıran ve askerden arındırılmış bölge olarak barış köyü adıyla anılan Panmunjom’da Cuma günü bir araya gelmişti.
Kuzey ve Güney Kore liderlerinin bir araya gelmesinin ardından, Güney Kore Cumhurbaşkanı sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Panmunjom’un ayrılmayı aşındıran ve barış için yeni bir dönüm noktası oluşturması açısından oldukça anlamlı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Panmunjom bunun için oldukça sembolik bir yer olmaz mıydı?” dedi.

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