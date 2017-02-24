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"Kim Jong-Nam’ın vucudunda 'sinir zehiri' bulundu"

Ersin Arslan / Stockholm, 24 Şubat () – Malezya Polisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam’ın’ın vucudunda kimyasal silah olarak kullanılan sinir gazı (Nörotoksin) kalıntılarının bulunduğunu açıkladı. Polis...

"Kim Jong-Nam’ın vucudunda 'sinir zehiri' bulundu"

Ersin Arslan / Stockholm, 24 Şubat () – Malezya Polisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam’ın’ın vucudunda kimyasal silah olarak kullanılan sinir gazı (Nörotoksin) kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.
Polis açıklamasında VX adı verilen sinir gazının Kim Jong-Nam’ın yüzüne ve gözlerine sürülen pamuk parçasına bulaştığı belirtildi. Raporun kesin olmayan ön bir rapor olduğu da belirtildi.
Kim Jong-Nam 13 Şubat Pazartesi günü Kualalumpur Havalimanı’nda yüzüne bir sıvıyla yapılan saldırı sonrasında hastalanmış ve havalimanında yaşamını yitirmişti.
Kuzey Kore devlet televizyonlarında dün yayımlanan haberlerde Malezya sert bir dille eleştirilerek "Güney Kore ile işbirliği yapmakla" suçlanmıştı.  

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