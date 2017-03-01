Kim Jong Nam’ın cenazesi sadece yakın akrabalarına teslim edilebilir

İstanbul, 1 Mart () – Malezya Emniyeti Genel Müfettişi Khalid Abu Bakar bir suikast sonucu hayatını kaybeden Kuzey Koreli Kim Jong Nam’ın cenazesini sadece yakın akrabalarının alabileceğini bir kez daha tekrarladı.

Khalid, merhumun yakın akrabası olanların Tan Sri Hastanesi Ulusal Adli Tıp Enstitüsünde DNA testi yaptırarak akrabalığı ispatlamak zorunda olduklarını söyledi.

Malezya kanunlarına göre cenazeyi yakın akrabalardan başkası teslim alamayacağını ve buna Kuzey Kore Büyükelçiği ya da Kuzey Kore yetkililerinin de dahil olduğunu söyleyen Khalid, “Sadece merhumun yakın akrabası olduğu DNA testiyle kanıtlanan insanlar cenazeyi teslim alabilirler.” dedi.