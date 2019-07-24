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Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı

ABD’de bir hırsız, matkapla kilisenin minibüsünün yakıt deposunu delerek yakıt çalmaya çalıştığı sırada araç alev aldı. Yangın diğer araçlara sıçradı, 2 minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay, Oregon eyaletinde bağlı Oregon...

Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı
ABD’de bir hırsız, matkapla kilisenin minibüsünün yakıt deposunu delerek yakıt çalmaya çalıştığı sırada araç alev aldı. Yangın diğer araçlara sıçradı, 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Oregon eyaletinde bağlı Oregon City şehrinde meydana geldi. Kilisenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir adamın matkapla minibüsün yakıt deposunu delmeye çalıştığı; bu sırada minibüsün alev aldığı, alevlerin diğer araçlara da sıçradığı görüldü.

Şüpheli, çıkan yangının hızla yayıldığını görünce olay yerinden kaçtı. Kilisenin papazı Mike Mutchler, yerel basına yaptığı açıklamada, “3 yılda 16’ıncı kez benzer olayla karşılaşıyoruz. Bu minibüsler her gün çocukları kilisemize taşımak için kullanılıyor. Yaklaşık 400 öğrencimiz var ve onların bu minibüslere ihtiyacı var. Olayın kilisemize karşı kasıtlı yapıldığını düşünmüyorum. Ucuz yakıt arayan birinin yaptığını düşünüyorum” dedi.

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