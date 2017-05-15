Kiev’deki Eurovision eylemcisi tanıdık çıktı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda yaşanan skandalın yankıları sürüyor. Eurovision’un geçen yılki birincisi Camala şarkı söylediği sırada sahneye fırlayarak kameraların önünde külodunu indiren kişinin, daha önce de birçok skandal eyleme imza attığı ortaya çıktı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Eurovision’daki hareketi nedeniyle “holiganlık” suçundan gözaltına alınan Ukraynalı Vitaliy Sedyuk, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Ukraynalı 1+1 kanalının eski muhabiri olan Sedyuk, 2011 yılında Prens William ile Kate Middleton’ın düğünü sırasında canlı yayında olan BBC muhabirine yanaşarak, Kate Middeleton’u evlenmekten vazgeçirmeye çalıştığını söylemişti.

Madonna’ya bir basın toplantısında en nefret ettiği çiçek olan ortanca çiçekleri hediye eden Sedyuk, Milano Moda Haftası’nda süper model Gigi Hadid’in beline sarılarak ünlü mankeni havaya kaldırmıştı.

Bugüne kadar birçok kez ünlülerle birlikte kırmızı halıya çıkarak çeşitli tacizlerde bulunan Sedyuk, kadın ünlülerin eteğinin altına girmeye bile yeltenmişti.

Ünlü aktör Will Smith, kendisini dudağından öpmek isteyen Sedyuk’e tokat atmıştı.

Ukraynalı Vitaliy Sedyuk’un ABD’ye girmesi, benzer tacizler yüzünden yasaklanmıştı.