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Kiev’de Saakaşvili’yi gözaltına alma girişimi

Deniz Berktay / Kiev, 9 Şubat () - Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketi adlı partinin başkanı Mihail Saakaşvili’nin İçişleri Bakanlığı’na bağlı birliklerce, Kiev’de kaldığı  otelde gözaltına...

Kiev’de Saakaşvili’yi gözaltına alma girişimi

Deniz Berktay / Kiev, 9 Şubat () - Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketi adlı partinin başkanı Mihail Saakaşvili’nin İçişleri Bakanlığı’na bağlı birliklerce, Kiev’de kaldığı  otelde gözaltına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor. 
Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Yuriy Derevyanko, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra, İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Alfa” birliklerinden olduğunu tahmin ettikleri kalabalık bir grup kolluk kuvvetinin Saakaşvili’nin kaldığı otele baskın düzenleyip Saakaşvili’yi gözaltına almak istediklerini, bu esnada Saakaşvili’nin gözaltına alınmasına gerekçe teşkil edecek hiçbir belge göstermediklerini, ancak otele Saakaşvili yanlısı eylemcilerin ve gazetecilerin akın etmeye başlamasından sonra kolluk kuvvetlerinin oteli terkettiklerini dile getirdi. Derevyanko, bu olayın arkasında doğrudan doğruya Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun olduğunu düşündüklerini dile getirdi. 
Gürcistan vatandaşlığının ardından geçen yıl Ukrayna vatandaşlığını da kaybeden Mihail Saakaşvili, Ukrayna’da sığınmacı statüsü almak için başvurmuş, fakat bu başvurusu, Ukrayna makamları tarafıdnan reddedilmişti. Saakaşvili’nin avukatlarının daveyı temyize götürmeleri üzerine davayı bu Pazartesi günü inceleyen Kiev İdari Temyiz Mahkemesi de, Saakaşvili’nin sığınmacılık talebinin reddi yönündee karar vermişti. 

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