Kiev'deki son Lenin anıtı yıkıldı

Deniz Berktay, Ukrayna, 14 Mayıs () - Üç yıl önce Batı yanlısı kesimler tarafından gerçekleştirilen ihtilalin ardından Ukrayna genelinde Sovyetler Birliği'nin önde gelen siyasetçilerinin heykelleri peşpeşe yıkılırken, Sovyet Devrimi'nin lideri Lenin'in Kiev'deki son anıtı da, önceki gün yıkıldı.

Ukrayna'da iki yıl önce kabul edilen ve komünizm propagandasının yasaklanmasını ve komünizmle bağlantılı anıtların kaldırılmasını öngören yasayla birlikte, ülke genelindeki Lenin anıtlarının tamamı kaldırılırken, başkent Kiev'de yer alan bir Lenin heykelinin, henüz yıkılmadığı ortaya çıktı.

Segodnya gazetesinin haberine göre, Kiev'in Golosiyevskiy ilçesinde sanayi bölgesinde yer alan bir Lenin anıtının kaldırılması için daha önceden Kiev Belediyesi'nin para tahsis edip anıtın kaldırılması için belediyhe işçilerini göndermiş olmasına karşılık, işçilerin Lenin anıtını bulamadıkları ve sahte bir tutanakla, Lenin anıtının kaldırıldığını yazdıkları ortaya çıktı. Aylar sonra Lenin anıtının hala aynı yerde durduğunun anlaşılması üzerine, Lenin anıtının bulunduğu arsanın sahibi, belediyenin ikinci kez anıtı kaldırmak için ödenek ayırmayı reddetmesi üzerine, anıtı kendi imkanlarıyla kaldırdı.

Ukrayna'da Batı yanlısı kesimler tarafından üç yıl önce gerçekleştirilen ihtilal sırasında başkent Kiev'in merkezinde bulunan Lenin heykeli radikal milliyetçi gruplar tarafından yıkılmış ve bu olay, Kiev'deki ihtilalin radikalleşmesini sağlayan bir dönüm noktası olmuştu. Son üç yılda Ukrayna'daki üç bin civarındaki Lenin anıtlarının tamamına yakını kaldırılırken, 31 yıl önce dünyanın en büyük çevre fekaletinin yaşandığı ve girişe yasak bölge ilan edilen Çernobil bölgesinde hala Lenin anıtlarının bulunduğu belirtiliyor.

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Anıtın yıkılma anı