Kıbrıs’ta Akıncı ile Nastasiadis 9.5 ay sonra ilk kez görüşecek

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 15 Nisan () - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Beşli Konferans’ın anlaşma olmadan sona erdiğini açıkladığı 7 Temmuz 2017’den bu yana teması olmayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis 9.5 ayın ardından yarın akşam ilk kez bir araya geliyor.

İki liderin buluşması yarın saat 19.00’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Anastasiadis'in Şubat 2018'de seçimi kazanması ve ikinci dönemine başlamasının ardından gerçekleşecek bu ilk buluşmanın bulunduğu yere, basın alınmayacak.

Konuya ilişkin çeşitli açıklamalarında, yemeğin bir durum değerlendirme toplantısı olacağını, tarafların birbirini dinlediği ve kendini anlatacağı bir görüşme olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin, müzakerelerin başladığı anlamına gelmediği ve başlayacak olsa bile sürecin Crans Montana’da kaldığı noktadan aynen devam etmeyeceğine işaret ediyor.

KKTC'de 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir yıla yakın kesintiye uğrayan müzakereler, Akıncı’nın seçilmesinin hemen sonrasında başlamış ve yoğun bir sürecin ardından önce Cenevre’de başlayan, sonra Crans Montana’da devam eden Kıbrıs sorununun iki kurucu devlet temelinde federal bir çözümle sonlandırılmasını hedefleyen ve garantörlerin de katıldığı Beşli Konferans'ın sonuçsuz kapanmasıyla kopmuştu. (Fotoğraflı)