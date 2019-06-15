Gümüş balığının yoğunlukta bulunduğu Doğu Akdeniz’e açılan balıkçıların Karpaz açıklarında gördükleri bir grup balina, balıkçılar şaşırttı. İlk kez balina gördüğünü söyleyen balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık konuşmalarına yansıdı. Yaşanan o anları ise teknedeki bir kişi kaydetti.
Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı
KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi. Gümüş balığının yoğunlukta bulunduğu Doğu Akdeniz’e açılan balıkçıların Karpaz açıklarında gördükleri bir...
15 Haziran 2019 Cumartesi 16:48
KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.
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