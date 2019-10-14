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Kıbrıs Türk halkından, Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. 'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, "Operasyonlar...
DIŞ HABERLER 14.10.2019, 16:18
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.
'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, "Operasyonlar bölgede bir tane terörist kalmayana kadar devam etmeli” görüşünde olduklarını belirtti.
'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, "Operasyonlar bölgede bir tane terörist kalmayana kadar devam etmeli” görüşünde olduklarını belirtti.
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