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Kıbrıs Rum kesiminde 'seri katil’ sonrası emniyet müdürü görevden alındı

RUM Yönetimi Lideri Nicos Anastasiadis, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görevli Teğmen Nikos Metaksas’ın 5’i kadın 2 çocuğu öldürmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Zacharias Chrysostomou'yu görevden aldı. Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou...

Kıbrıs Rum kesiminde 'seri katil’ sonrası emniyet müdürü görevden alındı
RUM Yönetimi Lideri Nicos Anastasiadis, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görevli Teğmen Nikos Metaksas’ın 5’i kadın 2 çocuğu öldürmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Zacharias Chrysostomou'yu görevden aldı. Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou da yaşananlar üzerine istifa etmişti.
Emniyet Genel Müdürü Chrysostomou Ada'da infial yaratan cinayetler üzerine Anastasiadis ile bir araya geldi. Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Anastasidis'in, Güney Kıbrıs'ta kaybolan kadınlarla ilgili düzgün araştırma yapmada polisin başarılı olmaması ve olayın seri cinayetlere dönüşmesi üzerine Emniyet Genel Müdürü Zacharias Chrysostomou’yu görevden aldığı" kaydedildi. 
 Açıklamada, "Chrysostomou’nun kişisel olarak bu olaylara dâhil olmadığının bilinmesine rağmen kendisinden polis gücünün itibarını korumak için sorumluluğu üstlenmesi istendiğini" ifade edildi.

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