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Kıbrıs müzakerelerinde 5’li konferans yarın İsviçre’de devam edecek

Ali Ruhluel/Lefkoşa, 17 Ocak, ()-Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans, 5 gün aradan sonra yarın İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde devam edecek. Cenevre’de gerçekleşen...

Kıbrıs müzakerelerinde 5’li konferans yarın İsviçre’de devam edecek

Ali Ruhluel/Lefkoşa, 17 Ocak, ()-Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans, 5 gün aradan sonra yarın İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde devam edecek. Cenevre’de gerçekleşen 3 günlük yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta Kıbrıs’taki taraflar ve 3 garantörün katılımıyla 12 Ocak’ta başlayan konferansa, Yunanistan’ın hazırlık talebiyle 18 Ocak’a kadar ara verilmişti. Cenevre'deki mutabakat uyarınca, 5 taraflı çalışma gruplarının katılacağı konferansta Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil edecek. KKTC’den bu sabah ayrılan Nami başkanlığındaki çalışma grubu dün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile uzun bir çalışma toplantısı yaptı. Çalışma grubunun, sürecin sağlıklı işlemesi ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla konferans süresince Cumhurbaşkanı Akıncı ile yakın istişare içinde olacağı öğrenildi. Beşli Konferansın, 3 gün sürmesi öngörülen çalışmanın ardından ay sonu veya şubat başı, “Güvenlik ve Garantiler” başlıklarında süreci sonuca götürecek nihai kararın verilmesinin beklendiği siyasi seviyede sürmesi bekleniyor.

Çalışma Grupları 5 Taraflı Oluşturuldu

Mont Pelerin’de yarın devam edecek Beşli Konferans çerçevesinde çalışmalarda bulunacak çalışma grupları, garantörlerin de katılımıyla 5 taraflı oluşturuldu. Nami’nin başkanlık ettiği Kıbrıs Türk çalışma grubunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor. Rum tarafı konferansa Müzakereci Andreas Mavroyannis ve 4 kişilik ekiple katılıyor. Türkiye adına ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyetin yer alması bekleniyor.

Tarafların güvenlik beklentileri

Elde edilen bilgiye göre, Mont Pelerin’de yarın devam edecek Beşli Konferans’ta, tarafların, “Güvenlik ve Garanti”yle ilgili beklenti ve önerileri not edilecek. Bu arada, konferansın ardından, “Güvenlik ve Garantiler” başlığının, diğer başlıklarla eş zamanlı nasıl yürütüleceğine ilişkin çalışma yöntemiyle ilgili değerlendirme yapılması da bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis in Cenevre deki müzakere öncesi ve mizakere toplantılarından görüntüler. (Arşiv)

 

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