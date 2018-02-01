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Kıbrıs Konferansında sunulan harita geri alındı

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 1 Şubat () - Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Konferansı’nda “Toprak” başlığının müzakereleri sırasında sunduğu haritayı geri aldı. Türk tarafının hazırlayıp BM’ye sunduğu haritanın KKTC Cumhurbaşkanı...

Kıbrıs Konferansında sunulan harita geri alındı

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 1 Şubat () - Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Konferansı’nda “Toprak” başlığının müzakereleri sırasında sunduğu haritayı geri aldı.
Türk tarafının hazırlayıp BM’ye sunduğu haritanın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebi üzerine iade edildiği öğrenildi. Taraflar, Toprak başlığının ele alındığı müzakereler çerçevesinde hazırladıkları haritaları, Cenevre’de gerçekleştirilen uluslararası Kıbrıs Konferansı sırasında BM’ye sunmuş ve BM de haritayı kasaya kaldırmıştı. Kıbrıs Rum liderliği, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlandığını ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamalarda tüm önerilerini geri çektiğini açıklamıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da bunun üzerine BM’nin Cenevre merkezindeki kasada kilit altında tutulan Kıbrıs Türk haritasını geri çektiğini BM’ye iletmiş ve iadesini talep etmişti. 
KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talebi üzerine, BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Müzakereler Koordinatörü Sergiy İllarianov, Cenevre’de bulunan haritayı, Aralık ayında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya elden teslim etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum liderliğinin Crans Montana sonrasında, tüm önerilerini geri çektiğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Kıbrıs Türk tarafının BM kasasında kilit altında tutulan harita önerisinin iadesini talep ettiğini duyurdu.
BM yetkilisi İllarianov’un Cenevre’ye gidip söz konusu haritayı aldığını kaydeden Burcu, “Aralık ayında müzakere heyeti huzurunda Cumhurbaşkanımıza teslim etmiştir. Dolayısıyla şu anda masada herhangi bir toprak önerisi bulunmamaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, “Esasen altı başlıkta yapılan Kıbrıs müzakerelerinin, tüm konularda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz ilkesi üzerinde yürütülmüş olduğunu” da anımsattı.

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