Kıbrıs'ın iki tarafında İngiltere ve NATO'ya tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği önünde, Devrimci Komünist Birlik, Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından Suriye'ye müdahale protesto edildi. Devrimci Komünist Birlik temsilcisi Yusuf Alkım, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun giderek yükseldiğini belirtti ve "Kıbrıs'ın bu savaşa dahil edilmesi kabul edilemez" diye konuştu. Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin sorgulanması gerektiği yönünde görüş ortaya koyan Alkım, bu konuda kitlesel eylemlerin yapılmasını istedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına açıklama yapan Selver Kaya, savaşların sonlandırılması için meydanlara inilmesi gerektiğini söylerken, Bağımsızlık Yolu adına konuşan Mustafa Keleşzade ise İngiliz üslerinin kullanılmasıyla Kıbrıs'ın savaşın bir parçası haline geldiğini ve savaşın eşiğine sürüklendiğini savundu.KKTC İktidar Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili ve Eski Bakan Asım Akansoy da İngiliz üslerinin kullanılmasını sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Akansoy, "Suriye'yi vurma konusunda hiçbir beis görmeyen İngiltere, Kıbrıs için bize çözüm dersi veriyor. Yani insan biraz utanmaz mı" ifadelerini kullandı.Güney Kıbrıs'taki eylem ise Ağotur üssünün bulunduğu bölgede yapıldı. Bir grup Rum, İngiltere'nin üsleri kullanmasını şiddetle kınadıklarını belirten sloganlar attı. İngiliz askerlerinin de uzaktan izlediği eylemde, ABD, İngiltere ve Fransa'ya tepki gösterildi. Rum yönetiminin tutumu ile emperyalist güçlerin işlerini kolaylaştırdığını belirten eylemciler, Rum hükümetinin savaştan sorumluluğu olduğunu söyledi. Rum eylemciler, ülkedeki tüm yabancı üslerin kapatılması gerektiği çağrısı yaptı.Rum Ana muhalefet Partisi AKEL'den yapılan açıklamada ise Rum Yönetimi'nin Suriye'ye müdahaleye sessiz kalarak, hoşgörü gösterdiği savunuldu.