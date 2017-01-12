Kıbrıs görüşmeleri Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cenevre’de yapılıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in başkanlığında İsviçre'de yapılıyor.Uluslararası Kıbrıs konferansına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak. Garantörlerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceği konferans 13.15’te başlayacak ve 15.00 kadar sürecek. Aranın ardından, Konferans 20.00’de itibaren devam edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferans arasında basın toplantısı düzenleyecek. Uluslararası Kıbrıs konferansına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. AB de gözlemci taraf olarak konferansta yer alacak.Guterres konferans öncesinde liderlerle bir araya gelecekGörevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferans öncesinde 13.00 sıralarında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya gelecek.Bu görüşmelerden sonra Uluslararası Konferans başlayacak. Konferansa ara verildiği sırada ise Guterres basına açıklama yapacak. Açıklama 16.45 sıralarında başlayacak. Basın toplantısında liderler de hazır bulunacak.