Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Kıbrıs görüşmeleri Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cenevre’de yapılıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı...

Kıbrıs görüşmeleri Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cenevre’de yapılıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in başkanlığında İsviçre'de yapılıyor.

Uluslararası Kıbrıs konferansına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak. Garantörlerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceği konferans 13.15’te başlayacak ve 15.00 kadar sürecek. Aranın ardından, Konferans 20.00’de itibaren devam edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferans arasında basın toplantısı düzenleyecek. Uluslararası Kıbrıs konferansına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. AB de gözlemci taraf olarak konferansta yer alacak.

Guterres konferans öncesinde liderlerle bir araya gelecek

Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferans öncesinde 13.00 sıralarında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya gelecek.

Bu görüşmelerden sonra Uluslararası Konferans başlayacak. Konferansa ara verildiği sırada ise Guterres basına açıklama yapacak. Açıklama 16.45 sıralarında başlayacak. Basın toplantısında liderler de hazır bulunacak.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55