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Khan: Hindistan’la işbirliği yapmaya hazırız

Keşmir () – Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, 41 Hint askerinin öldürüldüğü saldırının intikamının alınacağını ve Keşmir bölgesinde orduya tam kontrol vereceklerini açıklamasının ardından Pakistan Başbakanı İmar Khan konuya...

Khan: Hindistan’la işbirliği yapmaya hazırız

Keşmir () – Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, 41 Hint askerinin öldürüldüğü saldırının intikamının alınacağını ve Keşmir bölgesinde orduya tam kontrol vereceklerini açıklamasının ardından Pakistan Başbakanı İmar Khan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse yönelik düzenlenen, 41 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutarak; saldırının intikamının alınacağını ve Keşmir bölgesinde orduya tam kontrol vereceklerini açıkladı.

Bunun üzerine, Pakistan Başbakanı İmar Khan konuya ilgili açıklamasında; Hindistan’ın kanıt göstermeden Pakistan’ı saldırıdan sorumlu tutmaktan vazgeçmesi gerektiğini, Pakistan’ın egemenliğini tehdit edecek Hindistan’dan gelen herhangi bir saldırıya aynı şekilde karşılık vereceklerini ve sadece diyalog kurmanın Keşmir’de yaşanan sorunu çözmeye yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca Khan, Pakistan’ın böyle bir saldırıdan herhangi bir çıkarı olamayacağını vurgulayarak, Pakistan’ın, saldırıya dair yürütülen soruşturmada Hindistan’la iş birliği yapmaya hazır olduğunu da ekledi.

Perşembe günü, Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araç ile düzenlenen saldırıda 41 kişi ölmüştü. Saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu ileri süren göstericiler Pulwama'da protesto gösterileri düzenlemişti.

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