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Keşmir’deki patlama (3)

1 ÖLÜ, 30 YARALI Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin...

Keşmir’deki patlama (3)

1 ÖLÜ, 30 YARALI

Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Hint basını, Keşmir bölgesinde bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ambulanslar ile hastanelere kaldırılan ve durumu ağır olanlardan 17 yaşındaki Mohammad Shari’nin hayatını kaybettiğini; 30 kişini de tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

Hint polis yetkilileri, olayın faili olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladıklarını duyurarak, şüphelinin fotoğrafını medya ile paylaştı.

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