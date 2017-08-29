Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen "bağımsızlık referandumu"na katılma kararı aldı

Felat Bozarslan / Diyarbakır, 29 Ağustos () - Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak'ta, Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması öngörülen "bağımsızlık referandumu"na katılma kararı aldı.

Kerkük'de sabah saatlerinde toplanan, Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilerden oluşan, 41 üyeli Kerkük İl Meclisi, yapılan oylama sonucunda 21 olumlu oyla 25 Eylül'de Irak Bölgesel Yönetimi taradından yapılması öngörülen "bağımsızlık referandumu"na katılma kararı aldı.