Kenya’da okul çöktü: 7 öğrenci öldü

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir okulun çatısı çöktü, 7 çocuk hayatını kaybetti.



Olay, Nairobi’nin 8 mahallesinden biri olan Dagoretti’de meydana geldi. ‘Değerli Yetenek Akademisi’ adlı okulun bir sınıfının çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, çökme sonucu enkaz altında kalan 7 çocuğun hayatını kaybettiği, 57 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.

