Kenya Temyiz Mahkemesi, tutuklu doktorları serbest bıraktı

İstanbul, 15 Şubat () – Kenya Temyiz Mahkemesi, ülkenin sağlık sisteminin çökme durumuna gelmesiyle, hükümetle görüşmelerine devam etmeleri için tutuklu olan Doktorlar Sendikası memurlarını serbest bıraktı.

Grev Kenya vatandaşlarını öfkelendirirken, Ağustos ayında yapılacak seçimlerde Başkan Uhuru Kenyatta’nın liderliğini de tehlikeye atıyor.

Yaklaşık 5 bin üyesi olan Doktorlar Sendikası, hükümetin 2013 yılında sendika ile yaptığı, doktor maaşının asgari ücretin yüzde 150 ile yüzde 180 arasında maaş ödenmesi, çalışma şartları ve personel sayısı yetersiz olan hastaneler konularında anlaşmalara uyulmasını talep ediyor.

Yedi sendika memuru, Kasım ayında başlayan grevde mahkemeye hakaret ettikleri suçlamasıyla bir aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz hakimi Wanjiru Karanja, yedi mahkumun derhal salıverilmesi gerektiğini söyledi ve ”Davacılar, davalılar ve konu ile ilgili grupların görüşmelere, bu olağanüstü durumu bir an önce olağan hale getirmek ve sağlık sistemini normal çalışma durumuna döndürmek için derhal devam etmelidir.” dedi.

Özel hastanelerde çalışan doktorlar da Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Sendikası ile birlik olarak 48 saatliğine greve katılmayı kabul ettiler.