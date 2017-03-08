Kazakistan’dan Kuzey Kore’ye çağrı

Güldana Nabiyeva / Astana, 8 Mart, () – Kazakistan, Kuzey Kore’ye füze ve nükleer silah programlarını tamamen iptal etme çağrısında bulundu.

Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmasına ilgili Kazakistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Anuar Jaynakov, “Biz, Kuzey Kore’nin 6 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiği balistik füzelerin fırlatılmasını şiddetle kınıyoruz’’ dedi. Kuzey Kore tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesini vurgulayan Jaynakov, “Kazakistan, küresel güvenliğin sağlanması dünyayı füze ve nükleer silahlarından kurtarma ile olacağından emindir. Bu nedenle, Kuzey Kore BMGK kararlarına uygun davranmasını yanı sıra füze ve nükleer silah programlarından tamamen vazgeçme çağrısında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

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