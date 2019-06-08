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Kazakistan’da yakıt tankı patladı, itfaiye görevlileri canını zor kurtardı

Kazakistan,() – Kazakistan’da bir akaryakıt tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada bir tank patladı. Şehrin birçok noktasından görülen patlamada, itfaiye ekipleri ve tesis görevlilerinin yaşadığı büyük panik...

Kazakistan’da yakıt tankı patladı, itfaiye görevlileri canını zor kurtardı

Kazakistan,() – Kazakistan’da bir akaryakıt tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada bir tank patladı. Şehrin birçok noktasından görülen patlamada, itfaiye ekipleri ve tesis görevlilerinin yaşadığı büyük panik amatör kameralarca kaydedildi.

Olay Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir akaryakıt tesisinde meyana geldi. Tesiste çıkan yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada gaz tanklarından biri patladı. Patlama sonrası tesis saniyeler içinde büyük bir alev ile kaplandı. Patlama şehrin birçok yerinden görüldü. Patlama sonrası itfaiye görevlileri ve tesis çalışanlarının alandan kaçtığı anlar ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Yetkililer, 90 itfaiye görevlisinin 21 araç ile müdahale ettiği yangının birkaç saatlik çalışma sonrası söndürüldüğünü; bir kişinin patlama nedeniyle ağır yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

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