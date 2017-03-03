Kazakistan’da Anayasa değişikliği kararını Parlamento verecek

Güldana Nabiyeva / Astana, 3 Mart, () – Anayasa değişikliklerine ilgili Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in katılımıyla Parlamento Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “Biz bugün ülkemizin geleceği için önemli bir tarihi meseleye çözüm bulmak amacıyla toplandık” dedi. Anayasa reformu tartışmaları ile müzakereler 1 ay sürdüğünü öne süren Nazarbayev, kanun tasarısına ilgili 2 milyon Kazakistanlı öneride bulunup 6 binden fazla teklif sunulduğunu söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, bunun için özel olarak oluşturulan e-posta adresine yollanan tekliflerin çoğu mülkiyet hakkına dair olduğunu açıkladı.

Tartışma yaratan 26.madde

Nazarbayev, “Tartışma yaratan 26. maddeye değişiklik yapılmayacak” diye konuştu.

1995 Anayasa’sının mülkiyet hakkını düzenlenen 26. maddesine göre Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Sunulan versiyonda “Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı” yerine “herkes” kelimesi kullanılacaktı. Halk, söz konusu değişiklik yabancı uyruklulara özellikle Çinlilere toprak sahibi hakkı vereceğine karşı çıktı.

Kazakistan referanduma gitmeyecek

Cumhurbaşkanının kararına göre Anayasa değişikliği iki yoluyla, halkoyu ile Parlamento yoluyla yapılır. Parlamento’daki konuşmasında Nursultan Nazarbayev, “Anayasada insan hakları ile özgürlüklerine ilgili maddelere değişiklikler yapılmayacağını göz önüne alarak büyük harcamalar yapmaksızın, insan kaynakları kullanmaksızın uygulanacak Parlamento yolunu tercih ettim” ifadelerini kullandı.

98 maddelik Anayasa değişiklik teklifi N.Nazarbayev tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde gündeme getirilmiştir.