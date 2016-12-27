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Kazakistan: “Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü için resmi başvuruda bulunmadı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Aralık () - Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliği için resmi başvuruda bulunmadığını belirtti. Rus haber ajansı Ria Novosti’nin verdiği...

Kazakistan: “Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü için resmi başvuruda bulunmadı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Aralık () - Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliği için resmi başvuruda bulunmadığını belirtti.

Rus haber ajansı Ria Novosti’nin verdiği habere göre İdrisov, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğine gelince, bu ilk olarak Türkiye’nin kendi kararı, Türkiye’den henüz başvuru gelmedi. Kuruluşa herhangi bir ülkenin kabul edilme konusu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün tüm üyelerinin ayrıcalığıdır. Bu konuda fikir birliğinin oluşturulması gerek. Basındaki mesajları hepiniz gördünüz, fakat bu resmi talep değil. Bu sadece fikirlerin dile getirilmesidir. Tabi ki, bunlara dikkat ettik ” dedi.

İdrisov, fikirlerin dile getirilmesinden resmi başvuruya kadar ve üyeliğin kabul edilmesine kadar uzun mesafe olduğunu belirtti.

İdrisov, “Burada Türkiye’nin kendisinin resmi niyeti ve isteği önemli. Konunun Türkiye’nin Avrupa eğilimi dikkate alınınca basit olmadığını biliyorsunuz” dedi.

 

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