Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Kazakistan?da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı. Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü. 15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı kazada, uçağın 2 katlı bir binaya çarpmadan önce sürüklenme anlarına dair görüntüler paylaşıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.