Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı
Kazakistan'ın Almatı kentinde yolcu uçağının kalkışı sırasında konutların üzerine düştü. 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Kazakistan'ın Almatı kentinde yolcu uçağının kalkışı sırasında konutların üzerine düştü. 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları'na ait uçağın, Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 14 yolcunun öldüğünü ve 30 yolcunun yaralandığını duyurdu.
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
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