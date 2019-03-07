Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

Kazada yaralanan ailesini ziyarete giderken kaza geçirip öldü

KKTC’de kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerden otomobil sürücüsü Asiye Çınar Talay'ın, kendisinden 1 saat önce kaza geçiren ailesini ziyaret etmek için hastaneye...

Kazada yaralanan ailesini ziyarete giderken kaza geçirip öldü
KKTC’de kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerden otomobil sürücüsü Asiye Çınar Talay'ın, kendisinden 1 saat önce kaza geçiren ailesini ziyaret etmek için hastaneye gittiği belirlendi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Gazimağusa ilçesindeki Kumyalı- Pamuklu yolu üzerinde meydana geldi. Ali Demir yönetimindeki DP 473 plakalı kamyonet, Asiye Çınar Talay yönetimindeki MF 883 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Asiye Çınar Talay ve kamyonetteki Elif Demir'in hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü Ali Demir ve yine kamyonette bulunan Ali Polat’ın ise yaralandığı belirlendi. 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZA YAPAN AİLESİNİ GÖRMEYE GİDİYORDU
Öte yandan, hayatını kaybeden Asiye Çınar Talay'ın saat 15.00 sıralarında Ziyamet yolunda meydana gelen kazada yaralanan eşi Ertan Talay, çocukları Tanem ve Cengiz’i hastanede ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi.
Asiye Çınar Talay'ın, otomobilini Eylül 2018'de aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı 'Kelimelere sığmaz duygularım. Allahıma bin şükürler olsun ki kavuştuk' paylaşımla mutluluğunu dile getirdiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328