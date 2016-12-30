Kayıp Yunan Büyükelçiye ait olduğu tahmin edilen yanmış ceset bulundu

Ersin Arslan / Stockholm, 30 Aralık () – Brezilya polisinin Pazartesi gününden beri kayıp olan Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’e ait olduğunu tahmin ettiği ceset yanmış bir arabanın içinde bulundu.

Brezilya televizyon kanalı Globo’nun haberine göre Rio’nun banliyölerinden Nova Iguaçu kavşaklarından birinde bulunan beyaz renkli araç, Büyükelçi’nin kullandığı kiralık araçla aynı plakayı taşıyor ve aynı özelliklere sahip.

Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’in eşi Büyükelçi’den 26 Aralık Pazartesi gününden beri haber alamadığını belirterek 28 Aralık Çarşamba günü polise başvurmuştu.

Brezilya Polisi, başvurunun ardından yaptığı açıklamada hiç kimsenin fidye için ilişkiye geçmediğinden yola çıkarak kaybolma olayının fidye için kaçırma olmadığı değerlendirmesini yapmıştı.

Yunan Büyükelçiye ait olduğu tahmin edilen yanmış ceset kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi.