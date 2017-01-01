Katliam sonrası İngiltere Büyükelçiliği'nden seyahat uyarısı

İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında İngiltere Büyükelçiliği vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı yaptı.
Büyükelçilik internet sitesinden yapılan uyarıda; "İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübünde meydana gelen ciddi olayların ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymanızı ve dikkatli olmanızı öneriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor" denildi.
İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında İngiltere Büyükelçiliği vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı yaptı.