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Katar 36 adet F-15QA için Boeing’e 6.17 milyar dolar ödedi

Mergim Özdamar / İstanbul, 28 Aralık () – Katar, Boeing’den 36 adet F-15QA Gelişmiş Kartal savaş uçağı satın almak için 6.17 milyar dolar ödedi. ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından 22 Aralık'ta açıklanan Yabancı Askeri Satışlar...

Katar 36 adet F-15QA için Boeing’e 6.17 milyar dolar ödedi

Mergim Özdamar / İstanbul, 28 Aralık () – Katar, Boeing’den 36 adet F-15QA Gelişmiş Kartal savaş uçağı satın almak için 6.17 milyar dolar ödedi.
ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından 22 Aralık'ta açıklanan Yabancı Askeri Satışlar (FMS) sözleşmesine göre, sipariş edilen tüm uçaklar Katar Emiri Hava Kuvvetleri'ne (QEAF) 30 Aralık 2022'ye kadar teslim edilecek.
ABD'nin uçak satışı, geçen Haziran ayında Katar ile ABD arasında imzalanan ve Boeing’in 36 adet son model uçağını içeren sözleşmeye bağlı olarak gerçekleşti.
Katar hükümeti, ABD ile imzaladığı silah satış sözleşmesinin toplam 12 milyar dolar olduğunu açıkladı. Katar, 12 milyar dolarlık sözleşme kapsamında, 36 adet uçağın bedelinden geriye kalan 5.83 milyar dolarlık bölümüyle daha fazla savaş uçağı ya da silah satın alabilecek.
Katar'ın yakın tarihli savaş ihale duyuruları dikkat çekti. QEAF son aylarda Fransa'dan 36 Dassault Rafale ve Birleşik Krallık'tan 24 Eurofighter Typhoon'u sipariş eden sözleşmeleri de imzaladı.
Bu 60 uçak, 36 Gelişmiş Kartalla birlikte, emekliye ayrılan 12 adet Dassault Mirage 2000'lerin yerine geçecek.

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