Katalonya’nın bağımsızlık planı için Başbakan Rajoy: “Saçma" 

Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs ()- Katalonya’nın bağımsızlığını ilan edeceği iddiasına İspanya başbakanı Mariano Rajoy’dan yanıt geldi. Rajoy, merkezi hükümetin bağımsızlık referandumuna izin vermemesi halinde Katalonya’nın hemen bağımsızlığını ilan edebilmek için gizlice hazırladığı yasal mekanizmaların "Hukukun üstünlüğünün tasfiyesi” olduğunu savundu. Rajoy, bu "saçma ve yasal hezeyanı” kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden El Pais'in iddiasına göre Katalonya Hükümeti’nin hazırladığı “ayrılma yasası” Başbakan Rajoy’u kızdırdı. Gizli tutulan yasa tasarısı hakkında lideri olduğu Halk Partisi’nin (PP) Ulusal Yürütme Kurulu toplantısından sonra basın toplantısı düzenleyen Rajoy, bu bağımsızlık planını hayatında gördüğü en önemli politik olaylardan biri olduğunu belirterek "Bu öneri devlete yapılan kabul edilemeyecek bir şantajdır ve bunu kabul etmeyeceğiz” dedi. Başbakan Rajoy "yasal bir hezeyan" ve "nereden bakarsanız bakın saçmalık” diye tanımladığı plan için "21. yüzyılda 24 saat içinde bir ulusal devleti tasfiye etme planı çok ciddidir” diye konuşarak “Bu tehdidin gerçekleşmesi için Kongre’nin desteğine ihtiyaç var, ben sadece 350’den fazla milletvekilinden biriyim.” ifadelerini kullandı.

Rajoy Twitter’dan da şu ifadeleri paylaştı: "İspanyollara huzurlu olmaları için bir mesajı iletmek istiyorum. Hukukun üstünlüğünü, ulusal egemenliği ve İspanya'nın bütünlüğünü savunuyoruz”

El Pais, bugün merkezi hükümetin bağımsızlık referandumuna izin vermemesi halinde Katalonya’nın hemen bağımsızlığını ilan edeceğini iddia etmişti. Gazetenin iddiasına göre Katalonya Hükümeti, İspanya'dan ayrılma süreci için bütün mekanizmaları hazırmıştı ve bu sürecin “ayrılma yasası" ile atlatılması planlanıyordu. Şimdiye dek gizlenen yasa tasarısının, bağımsızlığın tamamlanmasının planlandığı iki aylık süre içinde Katalonya Parlamenter Cumhuriyeti'nin kurulmasına öncülük edecek geçici Katalonya Anayasası’nın nasıl çalışacağına odaklandığı ifade edilmişti.

Merkezi hükümet, İspanya yasalarının bölgesel bir referandumun yapılmasına izin vermediği gerekçesiyle bağımsızlık referandumunu defalarca kesin bir dille reddetmişti. İspanya Anayasa Mahkemesi de 2015’te Katalan Parlamentosu'nun İspanya'dan ayrılma sürecini başlatma kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Katalonya Eylül 2015’te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayrı resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.