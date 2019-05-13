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Kasırganın vurduğu Mozambik’e 2 TIR’lık yardım

Mozambik () - Limak Çimento Grubu, Mozambik’te bulunan fabrikası Limak Cimentos’un, Mozambik’te yaşanan kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım eli uzattığını ve yardımlar kapsamında hazırlanan 2 TIR’lık yardım malzemelerinin vatandaşlara...

Kasırganın vurduğu Mozambik’e 2 TIR’lık yardım

Mozambik () - Limak Çimento Grubu, Mozambik’te bulunan fabrikası Limak Cimentos’un, Mozambik’te yaşanan kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım eli uzattığını ve yardımlar kapsamında hazırlanan 2 TIR’lık yardım malzemelerinin vatandaşlara dağıtılmak üzere Beira kentine gönderildiğini açıkladı.

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik’te yaşanan, 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 milyon insanın etkilendiği ‘Idai Kasırgası’ felaketi sonrası Limak Çimento Grubu’nun Limak Mozambik fabrikası, temel ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlara dağıtılmak üzere 2 TIR yardım paketini bölgeye gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, yardımlar kapsamında hazırlanan paketlerde yaklaşık 40 tonluk temizlik malzemesinin ve bir ailenin yaklaşık 15 günlük ihtiyacını karşılayabilecek yiyeceğin bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, Limak Cimentos Mozambik fabrikasında yardım malzemeleri için düzenlenen teslim töreninin, Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan’ın katılımıyla gerçekleştiği de belirtildi.

“TÜM DÜNYA TEK YÜREK OLDU”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Limak Cimentos Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar, ihtiyacın olduğu her yerde tüm dünya halklarının tek yürek olduğuna dikkat çekerek, “Limak olarak, Mozambik’te yaklaşık 3 seneden bu yana operasyondayız. Burada sadece iş yapmak için değil, bununla birlikte sevinçleri ve acıları birlikte yaşamak, Mozambik sanayisini tecrübelerimizle ileri taşımak, sosyal sorumluluk projeleri ile eğitime katkı sağlamak gibi misyonlarımız da bulunuyor. Beira’da yaşanan felaketin hemen ardından biz de çalışmalara başladık. Bölgeye felaketzedelerin ilk olarak ihtiyacı olan yiyecek ve hijyen malzemelerini temin etmek üzere 2 TIR yardım malzemesi gönderdik. Umuyoruz ki gönderilen bu yardımlar bölgede felaketten etkilenen insanlara katkıda bulunur” dedi.

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