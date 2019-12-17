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Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz: Avrupa’dan bir ülkenin önderliğinde soruşturma açılmadı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalya’nın başkenti Roma’da Yabancı Basın Birliği’nde yaptığı açıklamada cinayetin ardından 15 ay geçmesine...

DIŞ HABERLER 17.12.2019, 21:12
Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz: Avrupa’dan bir ülkenin önderliğinde soruşturma açılmadı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalya’nın başkenti Roma’da Yabancı Basın Birliği’nde yaptığı açıklamada cinayetin ardından 15 ay geçmesine rağmen yaptırım konusunda adım atılmadığını söyledi. BM raportörü Agnes Callamard’ın raporunda uluslararası soruşturma gerekliliğinden bahsettiğini hatırlan Cengiz, "Ben Avrupa’da herhangi bir ülkenin önderliğinde soruşturma açılması yönünde bir girişim olmadığını gördüm" dedi.
İtalya’nın başkenti Roma’da Yabancı Basın Birliği binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatice Cengiz, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde yaşadıklarını anlattı. Olay günü konsolosluk önünde olduğunu ve Kaşıkçı'nın hiç bir zaman çıkmadığını kaydeden Cengiz, "2 Ekim’de olanları medyadan takip ediyorsunuz buradaki gazeteciler olarak. Fakat orada bizim bugüne dair hatırlamamız gereken önemli bir şey var. Ben 2 Ekim’de konsolosluk önünde beklerken tabi ki aklıma olağanüstü bir şey gelmedi. O gün Cemal oradan çıkmadı. Ondan sonraki hiçbir gün de çıkmadı" dedi.
'BU BİR HATAYDI' DENİLEREK GEÇİŞTİRİLECEK KONU MU?
Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’ın farklı ve tutarsız açıklamalarda bulunduğunu ima ederek, "19 Ekim’de Suudi Arabistan’ın, Kaşıkçı’nın resmi olarak öldüğüne dair ilanı geldi. Suudi Arabistan’dan gelen cevaplar; önce 'Cemal çıktı' dediler, ondan sonra 'İçeride bir kavgada öldürüldü' dediler, ondan sonra 'Hata oldu' dediler, daha sonra 'Gelen timle Suudi Arabistan yönetiminin bir alakası yok' dediler. Böyle birden fazla kez Suudi Arabistan bu konuyla alakalı duruşunu değiştirdi. Hiçbir açıklaması olmayan, hiçbir şekilde net yeterliliği ya da geçerliliği olmayan açıklama ile karşı karşıya kaldık Suudi Arabistan tarafından. Yakın bir zamanda biliyorsunuz ülkenizi ziyaret etti Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve kendisine bu konuyla alakalı yönetilen bir soruya şöyle bir cevap vermiş; bunun tamamen bir hata olduğunu, Kaşıkçı cinayetinin tamamen bir hata olduğunu. Bu ön bilgilere rağmen, yani birden fazla açıklama değiştiren Suudi Arabistan yönetiminin bu konuyla alakalı bu cevabına rağmen, sadece Suudi Arabistan’ı temsil eden ve Dışişleri Bakanı statüsünde birisinden ‘Bu bir hataydı’ diyerek geçiştirilebilecek veyahut unutulabilecek bir konu mu? Senatoya bunu sordum, hatırlattım" ifadelerini kullandı.
'HERHANGİ BİR AVRUPA ÜLKESİ ÖNDERLİĞİNDE SORUŞTURMA GİRİŞİMİ GÖRMEDİM'
Hatice Cengiz, Haziran ayında Birleşmiş Milletler Raportörü Agnes Callamard’ın raporunda uluslararası soruşturma gerekliliğinden bahsettiğini hatırlatarak "Geçtiğimiz Haziran ayında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Raportörü Sayın Agnes Callamard’ın raporunda da bu konuyla alakalı olarak Suudi Arabistan yönetiminin üst düzey kişilerinin bu cinayete karışmış olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğundan bahsetmişti ve raporunda uluslararası bir soruşturmanın gerekliliğinden bahsetmişti. Ben Avrupa’da herhangi bir ülkenin önderliğinde soruşturma açılması yönünde bir girişim olmadığını gördüm. Aslında benim bugün senatoda söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi buydu" diye konuştu.
'BU UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY'
Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından 15 ay geçtiğini ve yaptırım konusunda adım atılmadığını vurgulayarak, "Böyle bir suça karşı cezasızlık, 15 ay geçmiş olmasına rağmen ve bütün dünya olayı neredeyse bütün yönüyle biliyor, konuşuyor ama bununla alakalı yaptırım noktasında bir şey yapılmıyor ve kimse harekete geçmiyor. Bu gerçekten utanç verici bir şey ve bunu dile getirmek bana kaldı. Bunu söylemek bana kaldı" dedi.

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